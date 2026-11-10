Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

Kaza; Arsuz ilçesi Arpaderesi Mahallesi’nde yaşandı. Seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle aydınlatma direğine çaptı. İhbar üzerine bölgeye; sağlık, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yalı Kent önü tek taraflı trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan üç vatandaş, İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

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