Sallayarak çıkardığı korkuluğu çalıp kaçtı: O anlar kamerada

Olay, dün Reyhanlı ilçesi Atatürk Caddesi üzerindeki iş yerinin önünde yaşandı. Şüpheli şahıs, etrafı kontrol ettikten sonra iş yerinin önünde bulunan merdivendeki demir korkuluklara yaklaştı. Demir korkulukları bir süre sallayan şahıs, sallamanın ardından yerinden çıkan demir korkuluğu alarak olay yerinden uzaklaştı. İş yerine gelen vatandaş, merdivende bulunan demir korkulukların yerinde olmadığını görünce kamera kayıtlarını inceledi. Kamera kayıtlarına inceleyen işyeri sahibi, demir korkulukların çalındığını görünce durumu polis ekiplerine sevk edildi. Polis ekipleri, şüpheli şahsı yakalamak için inceleme başlattı.

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