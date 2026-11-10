Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Sallayarak çıkardığı korkuluğu çalıp kaçtı: O anlar kamerada

        Sallayarak çıkardığı korkuluğu çalıp kaçtı: O anlar kamerada

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde iş yerinin önünde yer alan merdivendeki demir korkuluğu çalan şahsın o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 11:19 Güncelleme:
        Sallayarak çıkardığı korkuluğu çalıp kaçtı: O anlar kamerada

        Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde iş yerinin önünde yer alan merdivendeki demir korkuluğu çalan şahsın o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün Reyhanlı ilçesi Atatürk Caddesi üzerindeki iş yerinin önünde yaşandı. Şüpheli şahıs, etrafı kontrol ettikten sonra iş yerinin önünde bulunan merdivendeki demir korkuluklara yaklaştı. Demir korkulukları bir süre sallayan şahıs, sallamanın ardından yerinden çıkan demir korkuluğu alarak olay yerinden uzaklaştı. İş yerine gelen vatandaş, merdivende bulunan demir korkulukların yerinde olmadığını görünce kamera kayıtlarını inceledi. Kamera kayıtlarına inceleyen işyeri sahibi, demir korkulukların çalındığını görünce durumu polis ekiplerine sevk edildi. Polis ekipleri, şüpheli şahsı yakalamak için inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 10 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 10 Kasım 2026 haberleri
        ABD enflasyonu altını vurdu
        ABD enflasyonu altını vurdu
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Başkent bembeyaz!
        Başkent bembeyaz!
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan

        Benzer Haberler

        Dörtyol'da minibüs yandı
        Dörtyol'da minibüs yandı
        Antakya'da metruk ev alevlere teslim oldu
        Antakya'da metruk ev alevlere teslim oldu
        Emekli kano antrenörü, Artvin'den İskenderun'a kanoyla kürek çekerek ulaştı
        Emekli kano antrenörü, Artvin'den İskenderun'a kanoyla kürek çekerek ulaştı
        Günde 6 saat telefonla oynayarak sanal dünyaya bağımlı hale gelen çocuklar,...
        Günde 6 saat telefonla oynayarak sanal dünyaya bağımlı hale gelen çocuklar,...
        Hatay'da yanan araç kullanılmaz hale geldi
        Hatay'da yanan araç kullanılmaz hale geldi
        Erzin'de samanlık yangını yaşandı
        Erzin'de samanlık yangını yaşandı