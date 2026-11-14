Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, Payas ilçesi Özkul Çolak Caddesi üzerinde yaşandı. Enes Gök idaresindeki motosiklet, otomobille çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gök’ün hayatını kaybettiğini belirlendi. Gök’ün cenazesi, cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

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