Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin 20 yaşındaki sürücüsü Enes Gök hayatını kaybetti.
Giriş: 14.11.2026 - 00:23 Güncelleme:
Hatay’da otomobille çarpışan motosikletin 20 yaşındaki sürücüsü Enes Gök hayatını kaybetti.
Kaza, Payas ilçesi Özkul Çolak Caddesi üzerinde yaşandı. Enes Gök idaresindeki motosiklet, otomobille çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gök’ün hayatını kaybettiğini belirlendi. Gök’ün cenazesi, cenaze aracıyla morga kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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