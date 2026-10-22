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        Anadolu Aşiretler Federasyonu'ndan fon ve belediyelerle ilgili açıklama: "Adaletin gereği yerine getirilmeli"

        Anadolu Aşiretler Federasyonu Genel Başkanı Ferhat Armağan, kamu kaynaklarının korunması ve yolsuzluk iddialarının soruşturulması gerektiğini belirterek, "Hiçbir makam, hiçbir isim ve hiçbir nüfuz hukukun üzerinde değildir" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 22:28 Güncelleme:
        Anadolu Aşiretler Federasyonu'ndan fon ve belediyelerle ilgili açıklama: "Adaletin gereği yerine getirilmeli"

        Anadolu Aşiretler Federasyonu Genel Başkanı Ferhat Armağan, kamu kaynaklarının korunması ve yolsuzluk iddialarının soruşturulması gerektiğini belirterek, "Hiçbir makam, hiçbir isim ve hiçbir nüfuz hukukun üzerinde değildir" dedi.

        Anadolu Aşiretler Federasyonu Genel Başkanı Ferhat Armağan, federasyon adına yaptığı açıklamada, kamuoyunda tartışılan fonlar, belediyeler ve kamu kaynaklarının kullanımıyla ilgili iddialara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye genelinde 350'den fazla aşiretin temsil edildiği, kanaat önderleri, din âlimleri, seydalar, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin de temsil edildiği federasyon adına açıklama yapan Armağan, kamu vicdanını yaralayan yolsuzluk, usulsüzlük ve haksız kazanç iddialarının kararlılıkla soruşturulması gerektiğini ifade etti.

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        Armağan, iddiaların kimleri kapsadığına bakılmaksızın adaletin eksiksiz işletilmesi gerektiğini vurguladı. Kamu kaynaklarının milletin ortak emaneti olduğunu kaydeden Armağan, bu kaynakların kullanımına ilişkin şüphelerin görmezden gelinmemesi gerektiğini ifade etti. Armağan, soruşturmaların somut delillere dayanması, masumiyet karinesinin korunması ve suçlu bulunanlar hakkında gerekli hukuki yaptırımların uygulanması gerektiğine dikkat çekti.

        "Kamu kaynakları korunmalı"

        Armağan, vatandaşların adaletin herkese eşit uygulanmasını ve kamu kaynaklarının korunmasını beklediğini dile getirdi. Armağan, emeğiyle zenginleşmeye karşı olmadıklarını, ancak haksız kazanç, kul hakkı ve kamu malının kötüye kullanılmasına karşı olduklarını ifade etti.

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        Açıklamasında Hazreti Muhammed'in hadisine de yer veren Armağan, servet hırsının insanların ahlaki değerlerinden uzaklaşmasına ve başkalarının haklarının ihlal edilmesine yol açabileceğini kaydetti. Kamu malının bütün milletin ortak emaneti olduğunu vurgulayan Armağan, bu emanetin korunmasının yalnızca hukuki değil, aynı zamanda ahlaki ve vicdani bir sorumluluk olduğunu belirtti.

        Anadolu Aşiretler Federasyonu olarak yetkililere çağrıda bulunan Armağan, işçilerin emeğinin, yetimlerin hakkının ve devletin imkânlarının korunması gerektiğini ifade etti. Hiç kimsenin makamını, servetini veya nüfuzunu ayrıcalık olarak görmemesi gerektiğini belirten Armağan, adaletin sağlanmasının toplumsal güveni güçlendireceğini dile getirdi. Armağan, açıklamasını hiçbir makamın kalıcı, hiçbir servetin ebedi olmadığına dikkat çekerek tamamladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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