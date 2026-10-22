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        Iğdır'da motosiklet çalan çocuk yaştaki 4 zanlı tutuklandı

        Iğdır'da iki ayrı yerden motosiklet çalan çocuk yaştaki 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 13:57 Güncelleme:
        Iğdır'da motosiklet çalan çocuk yaştaki 4 zanlı tutuklandı

        Iğdır’da iki ayrı yerden motosiklet çalan çocuk yaştaki 4 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 20 Ekim'de farklı yerlerden 2 motosikletin çalınması üzerine çalışma başlattı.

        Güvenlik kameralarını inceleyen ve saha çalışması yapan ekipler, hırsızlık olayına karışan çocuk yaştaki M.C.M, M.C.A, Ö.D. ve C.K'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Motosikletler ise sahiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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