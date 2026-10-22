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        Havalimanını beyaza bürüyen dolu, iş makineleriyle temizlendi

        IĞDIR Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda etkili olan dolunun ardından, uçuşların aksamaması için pist, taksi yolları ve apron sahalarında iş makineleriyle temizlik çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 15:39 Güncelleme:
        Havalimanını beyaza bürüyen dolu, iş makineleriyle temizlendi

        IĞDIR Şehit Bülent Aydın Havalimanı’nda etkili olan dolunun ardından, uçuşların aksamaması için pist, taksi yolları ve apron sahalarında iş makineleriyle temizlik çalışması yapıldı.

        Iğdır'da bugün etkili olan yoğun dolu yağışı nedeniyle Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda PAT sahaları kullanıma kapandı. PAT sahalarında, karla mücadele ekibi ve ilgili personel tarafından çalışma başlatıldı. Havalimanı Müdürü Fikret Bağca’nın takip ettiği çalışmalar sonucu pist, taksi yolları ve apron sahaları yeniden uçuş operasyonlarına uygun hale getirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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