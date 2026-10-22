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        Iğdır'da yoğun dolu yağışı sonrası havalimanı pisti yeniden uçuşlara hazır hale getirildi

        Iğdır havalimanında etkili olan yoğun dolu yağışı nedeniyle kapanan pist, taksi yolu ve apron sahaları, yapılan çalışmalarla yeniden uçuş operasyonlarına uygun hale getirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 15:16 Güncelleme:
        Iğdır'da yoğun dolu yağışı sonrası havalimanı pisti yeniden uçuşlara hazır hale getirildi

        Iğdır havalimanında etkili olan yoğun dolu yağışı nedeniyle kapanan pist, taksi yolu ve apron sahaları, yapılan çalışmalarla yeniden uçuş operasyonlarına uygun hale getirildi.

        Iğdır havalimanı ve çevre köylerde yoğun dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışı nedeniyle havalimanında kullanıma kapanan pist, taksi yolu ve apron sahalarında temizlik çalışması gerçekleştirildi. Uçuş seferlerinde aksama yaşanmaması amacıyla karla mücadele ekibi ve ilgili personel tarafından hızlı ve etkili müdahalede bulunuldu. Havalimanı Müdürü Fikret Bağcan’ın yerinde takip ettiği çalışmalar sonucunda, pist ve diğer PAT sahaları yeniden uçuş operasyonlarına uygun hale getirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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