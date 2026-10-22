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        Iğdır'da dolu yağışı nedeniyle tarım arazileri zarar gördü

        IĞDIR'da etkili olan dolu yağışı, Bayraktutan ve Küllük köylerinde zarara yol açtı. Başta dane mısır ve silajlık mısır olmak üzere elma, ayva ve armut bahçeleri dolu yağışından etkilendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 17:15 Güncelleme:
        Iğdır'da dolu yağışı nedeniyle tarım arazileri zarar gördü

        IĞDIR'da etkili olan dolu yağışı, Bayraktutan ve Küllük köylerinde zarara yol açtı. Başta dane mısır ve silajlık mısır olmak üzere elma, ayva ve armut bahçeleri dolu yağışından etkilendi.

        Iğdır'da sabah saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Dolu, Aras Havzası’nda bulunan Bayraktutan ve Küllük köylerinde zarara yol açtı. İhbar üzerine Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı. Çalışmalara; İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş ile Ziraat Odası Başkanı Tugay Bağrı da katıldı. Hasat dönemindeki tarım ürünleri ile meyve bahçelerinde meydana gelen zararın boyutunun belirlenmesi amacıyla bölgede inceleme yapıldı. Hasar tespit çalışmalarının ardından zararın kapsamının netleşmesi bekleniyor. Ziraat Odası Başkanı Tugay Bağrı, dolunun zarara yol açtığını ve hasar tespiti için sahada olduklarını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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