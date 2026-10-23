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        Iğdır ve Maku heyetleri sınır güvenliğini görüştü

        Türkiye ve İran heyetleri, sınır güvenliği konularını görüşmek üzere Maku'da bir araya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 21:11 Güncelleme:
        Iğdır ve Maku heyetleri sınır güvenliğini görüştü

        Türkiye ve İran heyetleri, sınır güvenliği konularını görüşmek üzere Maku’da bir araya geldi.

        Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar başkanlığındaki Türkiye Cumhuriyeti Iğdır Hudut Komiserliği heyeti ile Maku Hudut Komiseri Albay Mehdi Habibzade başkanlığındaki İran İslam Cumhuriyeti Maku Hudut Komiserliği heyeti, İran’ın Maku kentinde düzenlenen Mutat Toplantı’da bir araya geldi. 1937 tarihli Tahran Anlaşması gereğince gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye ile İran arasındaki sınır güvenliğine ilişkin konular ele alındı.

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