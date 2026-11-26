Olayın ardından bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Aileler arasında yeni bir olay yaşanmaması için beldede güvenlik önlemleri alan ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Hoşhaber Beldesi’nde meydana geldi. Aralarında anlaşmazlık bulunduğu belirtilen akrabalar, konuyu görüşmek üzere aile evinde bir araya geldi. Görüşme sırasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında bıçakla yaralanan Salman Yıldırım hayatını kaybetti.

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