İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Topçular Mahallesi'nde, aralarında daha önce sözlü tartışma yaşandığı öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Iğdır'da iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

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