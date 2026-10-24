Iğdır'da şiddetli yağışın zarar verdiği köy yollarında çalışma başlatıldı
Iğdır'ın Aralık ilçesinde yağış nedeniyle zarar gören köy yollarında ekipler çalışma başlattı.
Iğdır’ın Aralık ilçesinde yağış nedeniyle zarar gören köy yollarında ekipler çalışma başlattı.
Iğdır İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Aralık ilçesinde etkili olan şiddetli yağışların ardından harekete geçti. Yağış nedeniyle Adetli ve Kolikent köy yollarında meydana gelen tahribat ve kapanmalar üzerine, gelen ihbarlar doğrultusunda iş makineleri bölgeye sevk edildi. Özellikle taşımalı eğitim kapsamında öğrenim gören öğrencilerin mağdur olmaması ve eğitimin aksamaması için çalışmalarını sürdüren ekipler, köy halkının il ve ilçe merkezleriyle ulaşımının kesintisiz devam etmesi amacıyla yol açma ve iyileştirme çalışmalarına devam ediyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.