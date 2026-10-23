Davraz Kayak Merkezi "Hard Enduro" motor yarışlarına ev sahipliği yapacak
Isparta'nın kış turizmi merkezlerinden Davraz Kayak Merkezi'nde, "Davraz Rock'n Ride Hard Enduro Motor Yarışları" düzenlenecek.
Isparta'nın kış turizmi merkezlerinden Davraz Kayak Merkezi'nde, "Davraz Rock'n Ride Hard Enduro Motor Yarışları" düzenlenecek.
Isparta Valiliği himayesinde, İl Özel İdaresi koordinasyonunda ve paydaş kurumların katkılarıyla gerçekleştirilecek organizasyon öncesinde basın lansmanı düzenlendi.
Vali Yardımcısı Mehmet Faruk Saygın, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden ekstrem spor tutkunlarının kentte bir araya geleceğini belirtti.
Davraz'ın doğal parkurları, zorlu coğrafi yapısı ve manzarasıyla sporculara önemli bir deneyim sunacağını ifade eden Saygın, organizasyonun kentin spor turizmi potansiyelinin tanıtımına katkı sağlayacağını vurguladı.
Saygın, Isparta'da ilk kez düzenlenecek yarışlar için altyapı ve parkur çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Zorlu kaya etapları, dik rampalar ve doğal engeller sporcularımızın dayanıklılığını sınarken izleyicilere de heyecan dolu anlar yaşatacak." dedi.
Saygın, tüm sporseverleri ve vatandaşları organizasyonu izlemeye davet etti.
Yarışlar, 24-25 Ekim'de Davraz Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
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