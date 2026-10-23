Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde tacirlerine yönelik Gönen ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda kağıda emdirilmiş 13 bin kullanımlık sentetik kannobinoid maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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