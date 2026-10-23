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        Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Isparta'nın Gönen ilçesinde jandarmanın gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 17:42 Güncelleme:
        Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Isparta’nın Gönen ilçesinde jandarmanın gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

        Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde tacirlerine yönelik Gönen ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda kağıda emdirilmiş 13 bin kullanımlık sentetik kannobinoid maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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