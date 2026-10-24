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        Davraz Kayak Merkezi'nde "Hard Enduro" motor yarışları başladı

        Isparta'nın kış turizmi merkezlerinden Davraz Kayak Merkezi'nde düzenlenen "Davraz Rock'n Ride Hard Enduro Motor Yarışları" sıralama turlarıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 17:51 Güncelleme:
        Davraz Kayak Merkezi'nde "Hard Enduro" motor yarışları başladı

        Isparta'nın kış turizmi merkezlerinden Davraz Kayak Merkezi'nde düzenlenen "Davraz Rock'n Ride Hard Enduro Motor Yarışları" sıralama turlarıyla başladı.

        Isparta Valiliği himayesinde, İl Özel İdaresi koordinasyonunda düzenlenen motor yarışlarına, Rusya, Ukrayna ve İran'ın da aralarında bulunduğu farklı ülkelerden yaklaşık 100 sporcu katıldı.

        Organizasyonda yarışçılar, sıralama etabında teknik ve kayalık zeminlerden oluşan zorlu parkurda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

        Yarışlar, yarın "Hard Enduro" etabı ile devam edecek.

        - "Hedefimiz turizmi 12 aya yaymak"

        Davraz Kayak Merkezi İdari Koordinatörü Ozan Yılmaz, yaptığı konuşmada, organizasyonun bölge turizmine büyük katkı sağladığını ifade etti.

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        Turizmi 12 aya yaymayı hedeflediklerini anlatan Yılmaz, "Bu yıl ilk kez düzenlediğimiz motor yarışı ile hem Isparta'mızın tanıtımını yapıyor hem de merkezimize ve yerel işletmelerimize canlılık getiriyoruz. Yerli ve yabancı misafirlerimiz buraya adeta hayran kalıyor. Tüm vatandaşlarımızı etkinliklerimizi izlemeye ve ücretsiz teleferik imkanından faydalanmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

        Antalya'nın Kemer ilçesindeki organizasyonda ilk yarış deneyimini yaşayan Şeref Balaban da parkurun tekniğe dayalı, akıcı ve heyecan verici olduğunu aktardı.

        Burdur'un Gölhisar ilçesinden katılan Emre Kaya ise Davraz'ın kayalık ve taşlık yapısıyla farklı bir coğrafyaya sahip olduğuna dikkati çekerek, "Etap hem hızlı hem de herkesin keyif alabileceği şekilde hazırlanmış. Tüm yarışmacılar heyecanla yarınki büyük etabı bekliyor." dedi.

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        Galeri
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        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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