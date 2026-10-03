Isparta Ertokuş Kervansarayı sonbaharda havadan görüntülendi

Kervansaray ziyaretçiler tarafından da ilgi görüyor.

Taş işçiliği ve özgün mimarisiyle dikkati çeken yapı, geçmişte kervan yollarında önemli bir konaklama noktası olarak kullanıldı.

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