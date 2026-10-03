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        Isparta Ertokuş Kervansarayı sonbaharda havadan görüntülendi

        Isparta'nın Gelendost ilçesindeki tarihi Ertokuş Kervansarayı, sonbahar renkleriyle havadan görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 11:14 Güncelleme:
        Isparta Ertokuş Kervansarayı sonbaharda havadan görüntülendi

        Isparta'nın Gelendost ilçesindeki tarihi Ertokuş Kervansarayı, sonbahar renkleriyle havadan görüntülendi.

        Anadolu Selçuklu döneminin önemli eserleri arasında yer alan kervansaray, 1223 yılında Selçuklu Atabeyi Mübarizeddin Ertokuş tarafından Isparta-Konya yolu üzerinde inşa edildi.

        Taş işçiliği ve özgün mimarisiyle dikkati çeken yapı, geçmişte kervan yollarında önemli bir konaklama noktası olarak kullanıldı.

        Eğirdir Gölü kıyısında yer alan tarihi kervansaray, bölgenin önemli kültürel mirasları arasında bulunuyor.

        Kervansaray ziyaretçiler tarafından da ilgi görüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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