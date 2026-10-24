Alaçatıspor'dan sezona 7 gollü başlangıç

İzmir Süper Amatör Lig’de sezonun ilk maçında Eski İzmir Gençlik’i konuk eden Alaçatıspor, ilk yarısını 60 önde tamamladığı karşılaşmadan 71 galip ayrılarak lige üç puanla başladı.

İzmir Süper Amatör Lig’de 20262027 sezonunun açılış haftasında Alaçatıspor, taraftarı önünde farklı bir galibiyete imza attı. Çeşme temsilcisi, Alaçatı Sahası’nda oynanan karşılaşmada Eski İzmir Gençlik’i 71 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısında rakip fileleri altı kez havalandıran Alaçatıspor, kalesini gole kapatarak soyunma odasına 60 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda her iki takım da birer gol buldu. İlk devrede elde ettiği farkı koruyan Alaçatıspor, mücadeleyi 71 kazanarak sezonun ilk üç puanını hanesine yazdırdı.

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Bu sonuçla Alaçatıspor, yeni sezona üç puan ve artı altı averajla başlarken, Eski İzmir Gençlik ilk haftayı puansız tamamladı.