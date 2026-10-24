TFF 3. Lig: Karşıyaka: 2 - Söke 1970: 1
Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup'taki 8. hafta mücadelesinde sahasında Söke 1970'i 21 mağlup etti.
Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup’taki 8. hafta mücadelesinde sahasında Söke 1970’i 21 mağlup etti.
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Alp Tanırgan, Süleyman Mücahit Demirer, Yakup Özer
Karşıyaka: Burak, Aykut, Hıdır, Mevlüt, Gökdeniz, Mücahit (Enes dk. 73), Alpay, Erhan, Samet (Fehmi dk. 82) Veysel (Tugay dk. 82), Eren Arda (Ömer Faruk dk. 46)
Söke 1970: Yiğit, Yiğithan (Yağız dk. 90+1), Deniz (Emin dk. 46), Selim Emre, Tunahan, Cengizhan, İdris, Kağan (Talha Emir dk. 46), Eren (Batuhan Güner dk. 74), Çınar Çağda, Berhan (Batuhan dk. 90+1)
Goller: Veysel (dk. 24), Erhan (dk. 40) (Karşıyaka), Berhan (dk. 54 pen.) (Söke 1970)
Sarı kartlar: Alpay, Aykut, Veysel (Karşıyaka), Cengizhan, Eren, Çınar Çağda, İdris (Söke 1970)
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