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        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri TFF 3. Lig: Karşıyaka: 2 - Söke 1970: 1

        TFF 3. Lig: Karşıyaka: 2 - Söke 1970: 1

        Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup'taki 8. hafta mücadelesinde sahasında Söke 1970'i 21 mağlup etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 21:40 Güncelleme:
        TFF 3. Lig: Karşıyaka: 2 - Söke 1970: 1

        Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup’taki 8. hafta mücadelesinde sahasında Söke 1970’i 21 mağlup etti.

        Stat: Alsancak Mustafa Denizli

        Hakemler: Alp Tanırgan, Süleyman Mücahit Demirer, Yakup Özer

        Karşıyaka: Burak, Aykut, Hıdır, Mevlüt, Gökdeniz, Mücahit (Enes dk. 73), Alpay, Erhan, Samet (Fehmi dk. 82) Veysel (Tugay dk. 82), Eren Arda (Ömer Faruk dk. 46)

        Söke 1970: Yiğit, Yiğithan (Yağız dk. 90+1), Deniz (Emin dk. 46), Selim Emre, Tunahan, Cengizhan, İdris, Kağan (Talha Emir dk. 46), Eren (Batuhan Güner dk. 74), Çınar Çağda, Berhan (Batuhan dk. 90+1)

        Goller: Veysel (dk. 24), Erhan (dk. 40) (Karşıyaka), Berhan (dk. 54 pen.) (Söke 1970)

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        Sarı kartlar: Alpay, Aykut, Veysel (Karşıyaka), Cengizhan, Eren, Çınar Çağda, İdris (Söke 1970)

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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