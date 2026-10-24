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        İzmir'de çamur depolama alanına düşen köpeğin kurtarılma anı kamerada

        İZMİR'in Buca ilçesinde, katı atık döküm sahasındaki çamur depolama alanında mahsur kalan köpek şişme botla kurtarıldı. Köpeği kurtarma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 21:55 Güncelleme:
        İzmir'de çamur depolama alanına düşen köpeğin kurtarılma anı kamerada

        İZMİR’in Buca ilçesinde, katı atık döküm sahasındaki çamur depolama alanında mahsur kalan köpek şişme botla kurtarıldı. Köpeği kurtarma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Zafer Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir beton üretim işletmesine ait katı atık döküm sahası içinde bulunan çamur depolama alanına bir köpeğin düştüğü bilgisi üzerine bölgeye İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nden (AFAD) 1 araç ve 5 personel, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’ndan 1 kurtarma aracı ve 5 personel ile Hayvan Kurtarma Ekibi (HAK-TİM) sevk edildi.

        Ekiplerin şişme botla yürüttüğü çalışma sonucu köpek, bulunduğu yerden kurtarıldı. Kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansırken, kurtarılan köpek, İzmir Büyükşehir Belediyesi veteriner ekiplerine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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