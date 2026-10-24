TFF 2. Lig: Aliağa FK: 2 - 68 Aksaray Belediyespor: 1
TFF 2. Lig Beyaz Grup 8. hafta maçında Aliağa FK, sahasında karşılaştığı 68 Aksaray Belediyespor'u 21 mağlup etti.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 8. hafta maçında Aliağa FK, sahasında karşılaştığı 68 Aksaray Belediyespor'u 21 mağlup etti.
Stat: Aliağa Atatürk
Hakemler: Yakup Özhan, Hasan Hüseyin Tetik, Burak Bakırtaş
Aliağaspor FK: Halil Yeral, Eren Tunalı, Birkan Yılmaz, Sergen Piçinciol, Caner Cavlan, Ahmet Metin Arslan (Mustafa Yıldırım dk. 90+1), Selim Ilgaz (Okan Derici dk. 69), Sercan Demirkıran (Batuhan Artarslan dk. 69, Necati Özdemir dk. 83), İzzet Furkan Malak, Muammer Sarıkaya, Tahir Babaoğlu (Emrehan Gedikli dk. 69)
68 Aksaray Belediyespor: Atalay Gökçe, Fatih Özkan, Onur Başyiğit (Mehmet Yıldızaç dk. 76), Ahmet Malatyalı, Ercan Yazıcı, Şiyar Kepir (Melik Derin dk. 76), Bahattin Karahan, Batuhan Günaldı, Aykut Uluç (İsmail Zehir dk. 71), Muhammet Erdem, Özkan Yıldırım (Hümeyir Albayrak dk. 55)
Goller: Tahir Babaoğlu (dk. 17 ve 51) (Aliağa FK), Muhammet Erdem (dk. 58) (68 Aksaray Belediyespor)
Kırmızı kart: Mehmet Yıldırım (Teknik Direktör) (68 Aksaray Belediyespor)
Sarı kartlar: Ercan Yazıcı , Batuhan Günaldı (68 Aksaray Belediyespor), Muammer Sarıkaya (Aliağa FK)
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