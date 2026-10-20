Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri Çeşme Belediyespor'da 'Öze Dönüş' hamlesi: Kadro gençlere emanet

        Çeşme Belediyespor'da 'Öze Dönüş' hamlesi: Kadro gençlere emanet

        20262027 sezonunda İzmir Süper Amatör Lig'de mücadele edecek Çeşme Belediyespor, geçtiğimiz yıl başlattığı "Öze Dönüş" projesini kararlılıkla sürdürüyor. Kulüp Başkanı Mehmet Sarısaç, A takım kadrosunun büyük ölçüde altyapıdan yetişen ve kulüp kültürünü benimseyen genç futbolculardan oluşturulduğunu belirterek, "Bizim hedefimiz yalnızca maç kazanmak değil, Çeşme'nin çocuklarına sahip çıkmak" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 14:00 Güncelleme:
        Çeşme Belediyespor'da 'Öze Dönüş' hamlesi: Kadro gençlere emanet

        20262027 sezonunda İzmir Süper Amatör Lig’de mücadele edecek Çeşme Belediyespor, geçtiğimiz yıl başlattığı "Öze Dönüş" projesini kararlılıkla sürdürüyor. Kulüp Başkanı Mehmet Sarısaç, A takım kadrosunun büyük ölçüde altyapıdan yetişen ve kulüp kültürünü benimseyen genç futbolculardan oluşturulduğunu belirterek, "Bizim hedefimiz yalnızca maç kazanmak değil, Çeşme’nin çocuklarına sahip çıkmak" dedi.

        Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Sarısaç, yeni sezon öncesinde yaptığı yazılı açıklamayla kulübün hedeflerini, kadro yapılanmasını ve izlenecek yol haritasını kamuoyuyla paylaştı. "Çeşme Belediyespor’da Öze Dönüş, Geleceğe Yürüyüş" başlığıyla yayımlanan açıklamada, ekonomik zorluklara rağmen genç futbolculara yatırım yapmaktan vazgeçilmeyeceği vurgulandı.

        REKLAM

        A takımın büyük bölümü altyapıdan yetişen gençlerden oluşuyor

        Geçtiğimiz sezon başlatılan "Öze Dönüş" projesinin bu yıl da sürdürüleceğini belirten Sarısaç, Süper Amatör Lig'de mücadele edecek A takımının büyük ölçüde kendi altyapılarından yetişen ve kulübün öz değerlerini benimseyen genç futbolculardan oluşturulduğunu açıkladı. Sarısaç, zorlu bir sezonun kendilerini beklediğini ancak teknik kadroya ve genç oyunculara güvendiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Yeni bir sezona umutla, inançla ve büyük bir mücadele azmiyle başlıyoruz. Geçtiğimiz yıl başlattığımız ‘Öze Dönüş’ projemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Zorlu bir sezon bizi bekliyor; ancak teknik kadromuza ve Çeşme Belediye Spor’un tarihi armasını gururla taşıyan gençlerimize güveniyoruz."

        REKLAM

        "Hedefimiz yalnızca maç kazanmak değil"

        Kulübün önceliğinin sportif başarının yanı sıra Çeşmeli gençlerin gelişimine katkı sağlamak olduğunu vurgulayan Sarısaç, altyapıya verilen önemin devam edeceğini belirtti. Sarısaç, açıklamasında şu değerlendirmeye yer verdi: "Bizim hedefimiz yalnızca maç kazanmak değil; Çeşme’nin çocuklarına sahip çıkmak, gençlerimize fırsat vermek ve kulübümüzü öz değerleriyle geleceğe taşımaktır. Ekonomik zorluklara rağmen Çeşme’miz ve gençlerimiz için mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz."

        Çeşme halkına ve taraftarlara destek çağrısı

        Yeni sezon öncesinde Çeşme halkına, esnafa, iş dünyasına ve taraftarlara seslenen Sarısaç, kulübün yalnızca bir spor kuruluşu değil, ilçenin ortak değeri olduğunu ifade etti. Tribünlerin doldurulmasını ve genç futbolcuların desteklenmesini isteyen Sarısaç, "Çünkü Çeşme Belediye Spor yalnızca bir kulüp değil, bu kentin ortak sevdasıdır! Şimdi tüm Çeşme halkına, esnafımıza, iş dünyamıza ve taraftarlarımıza sesleniyoruz: Gelin, bu ulu çınara birlikte sahip çıkalım. Tribünleri dolduralım, gençlerimizin yanında olalım, takımımıza maddi ve manevi destek verelim. Bu arma Çeşme’nin, bu gençler bizim, bu gelecek hepimizin." dedi.

        REKLAM

        "Birlikte inanacak, birlikte mücadele edecek, birlikte başaracağız"

        Çeşme Belediyespor Başkanı Mehmet Sarısaç, açıklamasını birlik ve beraberlik mesajıyla tamamladı. Yeni sezonun kulübe ve Çeşme halkına hayırlı olmasını dileyen Sarısaç, "Birlikte inanacak, birlikte mücadele edecek, birlikte başaracağız! Yaşasın Çeşme Belediye Spor!" ifadelerini kullandı.

        Genç futbolcuları merkeze alan yapılanmasıyla yeni sezona hazırlanan Çeşme Belediyespor, hem Süper Amatör Lig'de mücadele etmeyi hem de kendi altyapısından yetişen oyuncularla kulübün geleceğini şekillendirmeyi hedefliyor

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        "Mavi Vatan'daki haklarımızı güçlü şekilde savunacağız"
        "Mavi Vatan'daki haklarımızı güçlü şekilde savunacağız"
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Ünlü oyuncu anne oldu
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"

        Benzer Haberler

        İzmir Valiliği voleybol takımı il turnuvasında şampiyon oldu
        İzmir Valiliği voleybol takımı il turnuvasında şampiyon oldu
        Park halindeki otomobillere ateş eden 2 şüpheli yakalandı
        Park halindeki otomobillere ateş eden 2 şüpheli yakalandı
        Evden binlerce uyuşturucu hap ile esrar ele geçirildi
        Evden binlerce uyuşturucu hap ile esrar ele geçirildi
        Otomobil akaryakıt pompasına çarptı: Faciadan dönüldü
        Otomobil akaryakıt pompasına çarptı: Faciadan dönüldü
        Alsancak'ta patlama sesinin ardından boş vagonda yangın Vagon alev alev yan...
        Alsancak'ta patlama sesinin ardından boş vagonda yangın Vagon alev alev yan...
        ESHOT şoförüne saldırı girişimine 180 bin TL ceza
        ESHOT şoförüne saldırı girişimine 180 bin TL ceza