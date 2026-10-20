Çeşme Belediyespor'da 'Öze Dönüş' hamlesi: Kadro gençlere emanet

20262027 sezonunda İzmir Süper Amatör Lig’de mücadele edecek Çeşme Belediyespor, geçtiğimiz yıl başlattığı "Öze Dönüş" projesini kararlılıkla sürdürüyor. Kulüp Başkanı Mehmet Sarısaç, A takım kadrosunun büyük ölçüde altyapıdan yetişen ve kulüp kültürünü benimseyen genç futbolculardan oluşturulduğunu belirterek, "Bizim hedefimiz yalnızca maç kazanmak değil, Çeşme’nin çocuklarına sahip çıkmak" dedi.

Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Sarısaç, yeni sezon öncesinde yaptığı yazılı açıklamayla kulübün hedeflerini, kadro yapılanmasını ve izlenecek yol haritasını kamuoyuyla paylaştı. "Çeşme Belediyespor’da Öze Dönüş, Geleceğe Yürüyüş" başlığıyla yayımlanan açıklamada, ekonomik zorluklara rağmen genç futbolculara yatırım yapmaktan vazgeçilmeyeceği vurgulandı.

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A takımın büyük bölümü altyapıdan yetişen gençlerden oluşuyor

Geçtiğimiz sezon başlatılan "Öze Dönüş" projesinin bu yıl da sürdürüleceğini belirten Sarısaç, Süper Amatör Lig'de mücadele edecek A takımının büyük ölçüde kendi altyapılarından yetişen ve kulübün öz değerlerini benimseyen genç futbolculardan oluşturulduğunu açıkladı. Sarısaç, zorlu bir sezonun kendilerini beklediğini ancak teknik kadroya ve genç oyunculara güvendiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Yeni bir sezona umutla, inançla ve büyük bir mücadele azmiyle başlıyoruz. Geçtiğimiz yıl başlattığımız ‘Öze Dönüş’ projemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Zorlu bir sezon bizi bekliyor; ancak teknik kadromuza ve Çeşme Belediye Spor’un tarihi armasını gururla taşıyan gençlerimize güveniyoruz."

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"Hedefimiz yalnızca maç kazanmak değil"

Kulübün önceliğinin sportif başarının yanı sıra Çeşmeli gençlerin gelişimine katkı sağlamak olduğunu vurgulayan Sarısaç, altyapıya verilen önemin devam edeceğini belirtti. Sarısaç, açıklamasında şu değerlendirmeye yer verdi: "Bizim hedefimiz yalnızca maç kazanmak değil; Çeşme’nin çocuklarına sahip çıkmak, gençlerimize fırsat vermek ve kulübümüzü öz değerleriyle geleceğe taşımaktır. Ekonomik zorluklara rağmen Çeşme’miz ve gençlerimiz için mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz."

Çeşme halkına ve taraftarlara destek çağrısı

Yeni sezon öncesinde Çeşme halkına, esnafa, iş dünyasına ve taraftarlara seslenen Sarısaç, kulübün yalnızca bir spor kuruluşu değil, ilçenin ortak değeri olduğunu ifade etti. Tribünlerin doldurulmasını ve genç futbolcuların desteklenmesini isteyen Sarısaç, "Çünkü Çeşme Belediye Spor yalnızca bir kulüp değil, bu kentin ortak sevdasıdır! Şimdi tüm Çeşme halkına, esnafımıza, iş dünyamıza ve taraftarlarımıza sesleniyoruz: Gelin, bu ulu çınara birlikte sahip çıkalım. Tribünleri dolduralım, gençlerimizin yanında olalım, takımımıza maddi ve manevi destek verelim. Bu arma Çeşme’nin, bu gençler bizim, bu gelecek hepimizin." dedi.

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"Birlikte inanacak, birlikte mücadele edecek, birlikte başaracağız"

Çeşme Belediyespor Başkanı Mehmet Sarısaç, açıklamasını birlik ve beraberlik mesajıyla tamamladı. Yeni sezonun kulübe ve Çeşme halkına hayırlı olmasını dileyen Sarısaç, "Birlikte inanacak, birlikte mücadele edecek, birlikte başaracağız! Yaşasın Çeşme Belediye Spor!" ifadelerini kullandı.

Genç futbolcuları merkeze alan yapılanmasıyla yeni sezona hazırlanan Çeşme Belediyespor, hem Süper Amatör Lig'de mücadele etmeyi hem de kendi altyapısından yetişen oyuncularla kulübün geleceğini şekillendirmeyi hedefliyor