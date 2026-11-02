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        İzmir'de 8 düzensiz göçmen kurtarıldı, 27 göçmen yakalandı

        İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 8 düzensiz göçmen kurtarıldı, Güzelbahçe ilçesinde ise 27 göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 20:40 Güncelleme:
        İzmir'de 8 düzensiz göçmen kurtarıldı, 27 göçmen yakalandı

        İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 8 düzensiz göçmen kurtarıldı, Güzelbahçe ilçesinde ise 27 göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun su aldığı ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

        Ekiplerce lastik bottaki 1'i çocuk 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Güzelbahçe ilçesi Çamlı mevkisinde ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı ve Uzunkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından karada tespit edilen 27 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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