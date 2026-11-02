İzmir'de 8 düzensiz göçmen kurtarıldı, 27 göçmen yakalandı

Güzelbahçe ilçesi Çamlı mevkisinde ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı ve Uzunkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından karada tespit edilen 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun su aldığı ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

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