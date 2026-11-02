Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Giriş: 02.11.2026 - 20:38 Güncelleme:
Salon: ENKA
Hakemler: Hüseyin Çelik, Can Mavisu, Batuhan Söylemezoğlu
Aliağa Petkimspor: Thomas 14, Cook 11, Horton 16, Yiğit Onan 6, Hanlan 12, Abmas 9, Tibet Görener 9, Uthoff, Thomas Akyazılı, Pasecniks
Anadolu Efes: Saric 11, Russell 9, Malcolm 10, Mutaf 2, Ercan Osmani 3, Loyd 16, Payne 16, Strazel 13, Erkan Yılmaz 5, Jones 2, Karutasu, Burak Can Yıldızlı
1. Periyot: 18-16
Devre: 44-41
3. Periyot: 53-63
İZMİR
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