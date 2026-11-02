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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 20:38 Güncelleme:
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Salon: ENKA

        Hakemler: Hüseyin Çelik, Can Mavisu, Batuhan Söylemezoğlu

        Aliağa Petkimspor: Thomas 14, Cook 11, Horton 16, Yiğit Onan 6, Hanlan 12, Abmas 9, Tibet Görener 9, Uthoff, Thomas Akyazılı, Pasecniks

        Anadolu Efes: Saric 11, Russell 9, Malcolm 10, Mutaf 2, Ercan Osmani 3, Loyd 16, Payne 16, Strazel 13, Erkan Yılmaz 5, Jones 2, Karutasu, Burak Can Yıldızlı

        1. Periyot: 18-16

        Devre: 44-41

        3. Periyot: 53-63

        İZMİR

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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