Türkiye-Belçika
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki Türkiye-Belçika maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki Türkiye-Belçika maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Sandro Scharer, Stephane De Almeida, Jonas Erni (İsviçre)
Türkiye: Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Merih Demiral, Ozan Kabak, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Arda Güler, Oğuz Aydın, Enes Ünal
Belçika: Lammes, Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper, De Bruyne, Raskin, Tielemans, Moreira, De Ketelaere, Doku
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