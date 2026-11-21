Cengaver Asayiş Komando Yarışması tamamlandı
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından düzenlenen Cengaver Asayiş Komando Yarışması tamamlandı.
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından düzenlenen Cengaver Asayiş Komando Yarışması tamamlandı.
Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı'nda ilk kez düzenlenen yarışmada dereceye giren katılımcılara ödüllerini Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı verdi.
Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yorulmak var ama yılmak yok; zorlanmak var ama vazgeçmek yok" denildi. Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Komandolarımız, zorlu parkurlarda ortaya koydukları azim, disiplin ve sarsılmaz takım ruhuyla; milletin huzurunu kendi huzurunun üstünde tutan Türk Jandarmasının gücünü, kararlılığını ve mücadele ruhunu bir kez daha sergiledi. Gücümüz birliğimizden, cesaretimiz inancımızdan, kararlılığımız milletimize olan bağlılığımızdan geliyor."
Paylaşılan görüntüde Cengaver Asayiş Komando Yarışmasına katılan komandoların görüntülerine yer verilirken, Çardakcı'nın da "Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin. Ayaklarınıza taş değdirmesin. Gücünüze güç, cesaretinize cesaret katsın" sözlerine yer verildi.
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