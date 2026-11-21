Olay, KarabükZonguldak kara yolunun Gökbel mevkisinde meydana geldi. Yamaçtan koparak yola düşen kaya kütlesinin yolun bir bölümünü kapladığı sırada güzergahtan araç geçmemesi muhtemel bir faciayı önledi.

KarabükZonguldak kara yolunda sağanak yağışın ardından yamaçtan kopan dev kaya parçası yola düştü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

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