Karabük'te bir kişinin park halindeki otomobilin camlarını kırması kamerada

Karabük'te bir kişinin park halindeki otomobilin camlarını kırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.





Cevizkent TOKİ konutları bahçesinde park halindeki otomobilin yanına gelen bir kadın, aracın camlarına vurmaya başladı.





Camları kıran kadın, olay yerinden ayrıldı.





İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.





Ekipler, kadının yakalanması için çalışma başlattı.





Bu arada, kadının otomobilin camlarını kırması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



