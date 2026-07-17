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        Karabük'te bir kişinin park halindeki otomobilin camlarını kırması kamerada

        Karabük'te bir kişinin park halindeki otomobilin camlarını kırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 22:51 Güncelleme:
        Karabük'te bir kişinin park halindeki otomobilin camlarını kırması kamerada

        Karabük'te bir kişinin park halindeki otomobilin camlarını kırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


        Cevizkent TOKİ konutları bahçesinde park halindeki otomobilin yanına gelen bir kadın, aracın camlarına vurmaya başladı.


        Camları kıran kadın, olay yerinden ayrıldı.


        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.


        Ekipler, kadının yakalanması için çalışma başlattı.


        Bu arada, kadının otomobilin camlarını kırması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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