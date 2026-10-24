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        Karabük'te ciple çarpışan hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı

        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde ciple çarpışan hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 20:43 Güncelleme:
        Karabük'te ciple çarpışan hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı

        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde ciple çarpışan hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı.

        İ.D. idaresindeki 78 AD 301 plakalı hafif ticari araç, Karabük-Eskipazar kara yolu Köyceğiz mevkisinde kontrolden çıkarak önce refüje çarptı, ardından aynı istikamette seyreden S.B'nin kullandığı 41 BBZ 091 plakalı ciple çarpışarak devrildi.

        Kazada, hafif ticari araçtaki R.P. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerince Eskipazar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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