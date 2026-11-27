Karaman’da kız isteme meselesi nedeniyle çıktığı ileri sürülen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, 4 gün önce Yenimahalle’de bulunan Ozanlar Parkı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız isteme meselesi nedeniyle iki taraf arasında çıktığı ileri sürülen tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan Erdoğan Açıkkafa (41), E.A. (40), A.A. (63), Z.A. (26), A.M. (19) ve N.E. (43), Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sırtından aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Erdoğan Açıkkafa, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis, kavgaya karışan şüpheliler Y.M. ve B.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.