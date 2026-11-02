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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 18 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 14:46 Güncelleme:
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 18 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Ekim-1 Kasım'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 2 bin 122 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheliyi yakaladı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 11'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Ekipler, 2 ruhsatsız tüfek, 3 kesici-delici alet, 120 kilogram kıyılmış tütün ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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