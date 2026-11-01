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        Karaman'da polisten kaçan motosikletliye 320 bin lira ceza: Kovalamaca anları kamerada

        Karaman'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve motosikletini polis ekiplerinin üzerine sürerek ters yönde ilerleyen sürücü, yaklaşık 5 dakika süren kovalamaca sonucu yakalandı. Film sahnelerini aratmayan kaçış anları kameraya yansırken, sürücüye 320 bin 738 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 00:55 Güncelleme:
        Karaman'da polisten kaçan motosikletliye 320 bin lira ceza: Kovalamaca anları kamerada

        Karaman'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve motosikletini polis ekiplerinin üzerine sürerek ters yönde ilerleyen sürücü, yaklaşık 5 dakika süren kovalamaca sonucu yakalandı. Film sahnelerini aratmayan kaçış anları kameraya yansırken, sürücüye 320 bin 738 lira para cezası uygulandı.

        Olay, Alişahane Mahallesi 1. İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.U. (18) idaresindeki 70 ACL 161 plakalı motosiklet, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kaçış sırasında motosikletini polis ekibinin üzerine süren sürücü, ters yönde ilerleyerek trafikte tehlike oluşturdu. Polis ekiplerinin takibe aldığı motosikletli, yaklaşık 5 dakika süren kovalamacanın ardından Alişahane Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde yakalandı. Film sahnelerini aratmayan kovalamaca ve motosikletlinin tehlikeli kaçış anları ise kameraya yansıdı.

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        "320 bin lira ceza kesildi, ehliyeti daimi olarak iptal edildi"

        Yakalanan sürücüye çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam 320 bin 738 lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, motosiklet 4 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

        Polis ekiplerince ters kelepçe takılan sürücü, adli işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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