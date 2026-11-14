Karaman'da intihar girişiminde bulunan kadın son anda kurtarıldı

Karaman’da oturduğu dairenin penceresine çıkarak atlamak isteyen kadın, polisin son anda müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Tabduk Emre Mahallesi 1554. Sokak’ta bulunan 5 katlı apartmanın son katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oturduğu dairenin penceresinde bir kadının intihara kalkıştığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada evde bulunan kadının arkadaşı, onu tutarak ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Muhtemel bir düşme ihtimaline karşı itfaiye ekipleri kadının çıktığı pencerenin altına hava yastığı açarak önlem aldı. Ekiplerin ikna çabalarına rağmen pencereden ayrılmayan kadın, polis ekiplerinin ani müdahalesiyle yakalanarak içeri çekildi. Güvenli şekilde binadan indirilen kadın, bir süre sonra baygınlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sedyeyle ambulansa alınan kadın, daha sonra Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.