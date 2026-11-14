Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri Karaman'da karşı şeride geçen otomobil ikiye bölündü: 3 yaralı

        Karaman'da karşı şeride geçen otomobil ikiye bölündü: 3 yaralı

        Karaman'da karşı şeride geçerek iki araca çarpan Tofaş, ortadan ikiye bölündü. Feci kazada otomobilin sürücüsü emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtulurken, diğer araçlardaki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 01:35 Güncelleme:
        Karaman'da karşı şeride geçen otomobil ikiye bölündü: 3 yaralı

        Karaman’da karşı şeride geçerek iki araca çarpan Tofaş, ortadan ikiye bölündü. Feci kazada otomobilin sürücüsü emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtulurken, diğer araçlardaki 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 22.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitleri Bulvarı üzerindeki Otogar Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ü. idaresindeki 42 B 0960 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Otomobil, karşı yönden gelen A.K. yönetimindeki 06 CCN 311 plakalı Audi marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Tofaş ikiye bölünerek parçalanırken, aracın bir parçası yol ortasında kaldı. Diğer parçası ise aynı yönde ilerleyen H.G. idaresindeki 70 FH 699 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araca çarptı. Kazada sürücülerden A.K., araçtaki 1 yolcu ve hafif ticari araçtaki 1 yolcu olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Tofaş sürücüsü H.Ü. ise kazayı yara almadan atlattı.

        REKLAM

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle alt geçit Konya ve Mersin istikametinde çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

        "Bir anda arabanın arkası dönüverdi"

        Kazayı yara almadan atlatan sürücü H.Ü., yaşadığı anları anlatarak, "Bir anda pat sesi geldi. Yağ lambası yandı. Kontağı kapattım, açtım. Bir anda arabanın arkası dönüverdi, diğer arabaya vurdu" dedi.

        "Sola doğru manevra yaptım, biraz kurtardık"

        Kazaya karışan hafif ticari aracın sürücüsü H.G. ise, "Tofaş karşıdan geliyordu. Karşı şeride geçti, Audi’ye vurdu. Ben sola doğru manevra yaptım, yine birazcık kurtardık. Tofaş sürücüsünü en son bize vurduğunda gördüm, bir daha görmedim" diye konuştu.

        REKLAM

        Öte yandan sürücü H.Ü.’nün kaza sırasında emniyet kemerinin takılı olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD genelinde tüm uçuşlar durduruldu
        ABD genelinde tüm uçuşlar durduruldu
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        İsrail Gazze'deki hastaneleri işaretledi
        İsrail Gazze'deki hastaneleri işaretledi
        Beşiktaş'tan müthiş geri dönüş!
        Beşiktaş'tan müthiş geri dönüş!
        A. Efes, Bologna'yı devirdi
        A. Efes, Bologna'yı devirdi
        83 cinayet faili meçhul aydınlatıldı
        83 cinayet faili meçhul aydınlatıldı
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        Türkiye ile Katar arasında 5 anlaşma imzalandı
        Türkiye ile Katar arasında 5 anlaşma imzalandı
        "Emre Belözoğlu'nun ayrılığına hazırdık"
        "Emre Belözoğlu'nun ayrılığına hazırdık"
        M. United, teknik direktörlere servet ödedi
        M. United, teknik direktörlere servet ödedi
        Ara ödemelere devam edilecek
        Ara ödemelere devam edilecek
        Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu istifa etti!
        Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu istifa etti!
        Firari hükümlü banyoda yakalandı
        Firari hükümlü banyoda yakalandı
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        “Türkiye’ye ev sahipliği için minnettarız”
        “Türkiye’ye ev sahipliği için minnettarız”
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        "Ona rakip olacağımı düşündü"
        "Ona rakip olacağımı düşündü"
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"

        Benzer Haberler

        Karaman'da intihar girişiminde bulunan kadın son anda kurtarıldı
        Karaman'da intihar girişiminde bulunan kadın son anda kurtarıldı
        Karaman'da kazaya karışan sürücü otomobilini bırakıp olay yerinden ayrıldı
        Karaman'da kazaya karışan sürücü otomobilini bırakıp olay yerinden ayrıldı
        Karaman'da jandarmadan uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu: 11 tutuklama
        Karaman'da jandarmadan uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu: 11 tutuklama
        İl Milli Eğitim Müdürü Kılınç, eğitim çalışmaları hakkında bilgi verdi
        İl Milli Eğitim Müdürü Kılınç, eğitim çalışmaları hakkında bilgi verdi
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 11 kişi tutuklandı
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 11 kişi tutuklandı
        Karaman'da gereksiz antibiyotik kullanımına dikkat çekildi
        Karaman'da gereksiz antibiyotik kullanımına dikkat çekildi