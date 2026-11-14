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        Karaman'da üç aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Karaman'da iki otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 10:03 Güncelleme:
        Karaman'da üç aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Karaman'da iki otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        H.Ü. idaresindeki 42 B 0960 plakalı otomobil, 15 Temmuz Şehitler Bulvarı Otogar Kavşağı Alt Geçidi'nde karşı şeride geçerek A.K. yönetimindeki 06 CCN 311 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden birinin parçası, H.G'nin kullandığı 70 FH 699 plakalı hafif ticari araca çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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