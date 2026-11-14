Karaman'da üç aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Karaman'da iki otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Karaman'da iki otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
H.Ü. idaresindeki 42 B 0960 plakalı otomobil, 15 Temmuz Şehitler Bulvarı Otogar Kavşağı Alt Geçidi'nde karşı şeride geçerek A.K. yönetimindeki 06 CCN 311 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden birinin parçası, H.G'nin kullandığı 70 FH 699 plakalı hafif ticari araca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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