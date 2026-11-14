Karaman'da üç aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Karaman'da iki otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

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