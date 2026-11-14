Otomobilin ikiye bölündüğü kazada sürücü yara almadan kurtuldu

KARAMAN'da iki araca çarpıp ikiye bölünen otomobilin sürücüsü H.Ü., yara almadan kurtuldu. Kazada, diğer iki araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Karaman Konya kara yolu Otogar Kavşağı’nda meydana geldi. H.Ü.’nün kontrolünü yitirdiği 42 B 0960 plakalı otomobil, karşı yöne geçerek A.K. idaresindeki 06 CCN 311 plakalı araca çarptıktan sonra ikiye bölündü. Otomobilin bir parçası da H.G. idaresindeki 70 FH 699 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, sürücülerden A.K., yanındaki 1 kişi ve hafif ticari araçtaki kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeni ile alt geçit çift yönlü trafiğe kapatıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.