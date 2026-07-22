Kars'ta leylekler biçilen çayırlarda yiyecek aradı
Kars'ta yaz mevsimiyle birlikte biçilmeye başlanan çayırlara inen leylekler, solucan ve çekirge gibi canlıları avlayarak yiyecek aradı.
Kars'ta yaz mevsimiyle birlikte biçilmeye başlanan çayırlara inen leylekler, solucan ve çekirge gibi canlıları avlayarak yiyecek aradı.
Kentte uzun geçen kışın ardından ilkbaharda bölgeye gelen leylekler, üreme dönemini tamamlayarak yavrularını büyüttü. Elektrik direkleri ve bina çatılarına yaptıkları yuvalarda yaklaşık 34 günlük kuluçka sürecinin ardından 2 ila 4 yavru dünyaya getiren leylekler, yaz aylarının gelmesiyle birlikte beslenme mesaisine başladı.
Merkez ilçe ile köylerde çiftçilerin çayır otlarını biçmeye başlaması, leylekler için yeni beslenme alanları oluşturdu. Biçilen çayırlara inen leylekler, açıkta kalan kurbağa, solucan, çekirge ve diğer küçük canlıları avlayarak karınlarını doyurdu.
Leyleklerin çayırlardaki yiyecek arayışı güzel görüntüler oluşturdu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.