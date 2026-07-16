Kars'ta vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Yasin Soğukbulak'ın cenazesi toprağa verildi. Soğukbulak'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Kars Harakani Devlet Hastanesi morgundan alındıktan sonra, Arpaçay Yeni Merkez Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen tören ve kılınan cenaze namazının ardından Soğukbulak'ın naaşı, Arpaçay Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Türk bayrağı, protokol üyeleri tarafından oğlu Emrah Soğukbulak'a teslim edildi. Törene, Arpaçay Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç, 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Nail Türe, Arpaçay Belediye Başkanı Zeki Elma, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Melih Doğruel, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Tosunoğlu, ilçe protokolü, gazinin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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