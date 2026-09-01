Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Türk Kızılay Kars'ta ihtiyaç sahipleri için aşevi açtı

        Türk Kızılay Kars'ta ihtiyaç sahipleri için aşevi açtı

        Türk Kızılay, 81 ile 81 Aşevi Projesi kapsamında Kars'ta hizmete açtığı aşeviyle ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıracak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 16:26 Güncelleme:
        Türk Kızılay Kars'ta ihtiyaç sahipleri için aşevi açtı

        Türk Kızılay, 81 ile 81 Aşevi Projesi kapsamında Kars'ta hizmete açtığı aşeviyle ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıracak.

        Şehitler Mahallesi Kafkas Üniversitesi mevkiindeki Kızılay binası önünde düzenlenen aşevi açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Açılışta Kafkas Halk Oyunları ekibi de gösteri yaptı.

        Vali Ziya Polat, burada yaptığı konuşmada, depremde koordinatör olarak görev yaptığında Türk Kızılay'ı yanlarında görüdüklerinde mutlu olduklarını ifade ederek, "Hilal sadece Türkiye Cumhuriyeti topraklarında değil, ihtiyaç sahibi tüm insanlara hizmet etmeye devam ediyor. Yıl sonuna kadar butik marketi de açmış olacağız. Gençlerimizin, üniversite öğrencilerimizin, insanlarımızın gelip sıfır eşyaları alabileceği butik marketi de yıl sonuna kadar açmak istiyoruz." dedi.

        REKLAM

        Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ise Türk Kızılay olarak 81 ile 81 Aşevi Projesi'ni yaklaşık 1 yıldır sürdürdüklerini söyledi.

        Aşevlerinin oluştutulması için bağışçılara çağrı yaptıklarını ve buna çok güzel karşılık aldıklarını anlatan Yılmaz, "Şu anda 45 aşevimiz var, 35 tane aşevimizin farklı aşamalarda yolda olduğunu ve bağışçısını bulduğumuzu biliyoruz. Bunların 20 tanesi önümüzdeki 6 ayın içinde farklı şehirlerde hızlı bir şekilde açılacak." diye konuştu.

        Yılmaz, Türkiye Afet Planı'nda Türk Kızılay'ın beslenme kümesinin ana sorumlusu olduğunu belirterek, "Biz afet dediğimiz zaman sadece 6 Şubat'taki gibi büyük afetleri düşünmeyelim. Bir yerde sel baskını olduğu zaman ya da bir yerde yangın olduğu zaman oraya arama kurtarmaya giden o kahramanlarımızdan selden, yangından oradaki afetten etkilenen vatandaşlarımıza kadar o kişilere ilk sıcak yemeği, ilk suyu yine Türk Kızılay götürüyor. Bunu da aşevlerimizin olduğu illerde çok daha hızlı bir şekilde, çok daha organize bir şekilde, çok daha lezzetli bir şekilde yapıyoruz. Bizim aşevlerimizden çıkan yemeklerimiz çok lezzetlidir çünkü içinde bereket, dayanışma, sevgi, dua, şefkat vardır." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger ile Türk Kızılay Kars İl Başkanı Kübra Hüryurt da birer konuşma yaparak, aşevinin hayırlı olması temenisinde bulundu.

        Konuşmaların ardından, dualarla aşevinin açılışı yapıldı, burada hazırlanan ilk yemek vatandaşlara ikram edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin görüşüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin görüşüyor
        Felaketin tanıkları ve yürekleri dağlayan hikayeler!
        Felaketin tanıkları ve yürekleri dağlayan hikayeler!
        İdris Naim Şahin adliyede
        İdris Naim Şahin adliyede
        Muğla'da biri kadın 2 kişi ölü bulundu!
        Muğla'da biri kadın 2 kişi ölü bulundu!
        Nepal'deki yıkım havadan görüntülendi
        Nepal'deki yıkım havadan görüntülendi
        Birkaç saat sonra nikah masasına oturacakken ölü bulunmuşlardı... Ölüm nedenleri ortaya çıktı
        Birkaç saat sonra nikah masasına oturacakken ölü bulunmuşlardı... Ölüm nedenleri ortaya çıktı
        İsveçli mobilya devi 1500 üründe indirime gidecek
        İsveçli mobilya devi 1500 üründe indirime gidecek
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arıyor
        TCG Işın Gemisi, kayıp 20 kişiyi arıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Şanghay' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Şanghay' açıklaması
        Ailesiyle buluştu
        Ailesiyle buluştu
        17 yaşındaki Zeynep 4 yıldır aranıyordu: Kayıp dosyasından cinayet çıktı
        17 yaşındaki Zeynep 4 yıldır aranıyordu: Kayıp dosyasından cinayet çıktı
        Protokol Yolu'nda bulunan eşek çekiciyle yediemine çekildi
        Protokol Yolu'nda bulunan eşek çekiciyle yediemine çekildi
        Galatasaray'a Fransız stoper!
        Galatasaray'a Fransız stoper!
        YouTuber Arif Kocabıyık tutuklandı
        YouTuber Arif Kocabıyık tutuklandı
        Balık sezonu açıldı: Tanesi 150 TL
        Balık sezonu açıldı: Tanesi 150 TL
        Deniz Gül, G.Saray için İstanbul'da!
        Deniz Gül, G.Saray için İstanbul'da!
        Fenerbahçe dört isim ile yollar ayrılıyor!
        Fenerbahçe dört isim ile yollar ayrılıyor!
        "Doktorlar hiç şans vermiyordu"
        "Doktorlar hiç şans vermiyordu"
        Serdar Ortaç'ın eski eşi anne oluyor
        Serdar Ortaç'ın eski eşi anne oluyor
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?
        Togg'da ortaklık yapısı değişiyor mu?

        Benzer Haberler

        Kars'ta Türk Kızılay'ın aşevi açıldı
        Kars'ta Türk Kızılay'ın aşevi açıldı
        Başsavcı Çepni: "Adaletin olmadığı yerde güven ve toplumsal huzur zarar gör...
        Başsavcı Çepni: "Adaletin olmadığı yerde güven ve toplumsal huzur zarar gör...
        Kars'ta dayanışmanın sıcak kapısı açıldı: Kızılay Aşevi 7 bin kişiye umut o...
        Kars'ta dayanışmanın sıcak kapısı açıldı: Kızılay Aşevi 7 bin kişiye umut o...
        Arpaçay'da 14,6 kilometrelik yol çalışması tamamlandı
        Arpaçay'da 14,6 kilometrelik yol çalışması tamamlandı
        Kars'ta şehirler arası yollarda trafik denetimleri sürüyor
        Kars'ta şehirler arası yollarda trafik denetimleri sürüyor
        Sarıkamış'ta yağmur kazayı beraberinde getirdi: 1 yaralı
        Sarıkamış'ta yağmur kazayı beraberinde getirdi: 1 yaralı