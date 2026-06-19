"Ateş savaşçıları" olası orman yangınları için sezona hazır

ÖZGÜR ALANTOR / SEMİH YÜKSEL - Türkiye'nin farklı bölgelerindeki orman yangınlarına da müdahale eden Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, olası yangınlar için hazırlıklarını tamamladı.



Alan olarak orman varlığının en fazla olduğu iller arasında bulunan Kastamonu'da Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangın sezonu için hazırlık yaptı.



Bölge müdürlüğü bünyesinde yangına havadan müdahale için yangın söndürme helikopterinin yanı sıra karadan müdahale amacıyla eksik olan arazöz, iş makinesi ve personel temin edildi. Ormanlık alanlar, insansız hava araçları ve gözetleme kulelerinden 24 saat boyunca kontrol ediliyor.



Kastamonu Orman Bölge Müdürü Hakan Yaslıkaya, AA muhabirine, yangınlarla mücadele kapsamında ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.



Bölge müdürlüğüne tahsis edilen yangın söndürme helikopterinin 1 Haziran itibarıyla Kastamonu'da görev yapmaya başladığını belirten Yaslıkaya, helikopterin 15 Ekim'e kadar görevine devam edeceğini dile getirdi.



Helikopterin 2,5 ton su taşıma kapasitesi bulunduğuna işaret eden Yaslıkaya, "Hem bölgemizde hem de civarında meydana gelen yangınlarda özellikle ilk müdahalede çok faydalanıyoruz. Yangın söndürme helikopterimiz sayesinde ulaşılması zor yerlerde meydana gelen yangınlarda ilk müdahaleyi yaparak yangının büyümesini engelliyoruz fakat orman yangınları, yer ekipleri tarafından söndürülen bir yangın türüdür. Helikopterlerimiz bize ilk müdahalede, büyümüş yangınlarda alevleri yönlendirmede ve ekiplerimizi korumada destek veriyor." dedi.



Yer ekiplerinin orman yangınlarıyla mücadeledeki önemini vurgulayan Yaslıkaya, şöyle devam etti:



"36 arazözümüz, 10 su ikmal aracımız, 44 ilk müdahale aracımız bulunmaktadır. Bununla beraber orman köylerimize dağıttığımız 304 su tankerimiz var. Bu yıl ORKÖY projeleri kapsamında 140 orman köyümüze su tankeri dağıtımı gerçekleştireceğiz. Orman yangınlarında en büyük gücümüz, tabii ki personelimiz. 226 teknik eleman, 424 muhafaza memuru, 372 memurumuz, 858 işçimiz, toplam 1880 personelimizle yeşil vatanı korumak ve diğer faaliyetleri yerine getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bölge müdürlüğümüz bünyesinde 82 su kaynağımız var. Araçlarımızın su ihtiyacını karşılayan bu kaynakların 44'ü Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından yapıldı."



- Yangın yönünden riskli 26 yerleşim yeri etrafında bakım yapılacak



Yaslıkaya, yangınların önlenmesi için geçen yıl 400 kilometre yol kenarı bakımı yaptıklarını, bu yıl da 500 kilometrede bakım ve temizlik yapacaklarını anlatarak, "Bu yıl ilk defa faaliyete geçirdiğimiz, yangın yönünden riskli bulduğumuz 26 yerleşim yeri etrafında yangın önlenmesine katkı sunacak bakım yapılacak. Bizim için orman yangınlarının önlenmesinde önemli olan husus, özellikle 'yangın sezonu' diyebileceğimiz 15 Ekim'e kadar devam edecek zamanda açık alanda ateş yakılmaması. Bu konuda halkımızın desteğini bekliyoruz. 15 Haziran'dan 15 Ekim'e kadar yöremizde ormana giriş yasağı var. Halkımızın bu konuda da duyarlı olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Yangının bulunduğu her yerde olduklarına dikkati çeken Yaslıkaya, "'Ateş savaşçılarımız' sadece Kastamonu'da değil, Genel Müdürlüğümüz tarafından ihtiyaç duyulması halinde diğer bölgelere de göreve hazır." diye konuştu.



