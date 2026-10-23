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        Bakan Yumaklı: Suyu doğru yönetmek görevimizdir

        TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Suyu sadece bir kaynak olarak görmediğimizi hep ifade ettik. Suyu doğru yönetmek, hem bugünkü sorumluluğumuz aynı zamanda da gelecek nesillere olan vebalimiz ve görevimizdir. Bunun için suyu korumak, verimli kullanmak, kuraklığa karşı hazırlıklı olmak ve taşkın risklerini azaltmak zorundayız" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 19:45 Güncelleme:
        Bakan Yumaklı: Suyu doğru yönetmek görevimizdir

        TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Suyu sadece bir kaynak olarak görmediğimizi hep ifade ettik. Suyu doğru yönetmek, hem bugünkü sorumluluğumuz aynı zamanda da gelecek nesillere olan vebalimiz ve görevimizdir. Bunun için suyu korumak, verimli kullanmak, kuraklığa karşı hazırlıklı olmak ve taşkın risklerini azaltmak zorundayız" dedi.

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da Devlet Su İşleri 23'üncü Bölge Müdürlüğü Hizmet Binaları ve Tesisleri Açılış törenine katıldı. Bakan Yumaklı, suyun; tarımın, üretimin, sanayinin ve şehirlerin geleceği olduğunu belirterekşunları söyledi:

        "Suyu sadece bir kaynak olarak görmediğimizi hep ifade ettik. Suyu doğru yönetmek, hem bugünkü sorumluluğumuz aynı zamanda da gelecek nesillere olan vebalimiz ve görevimizdir. Bunun için suyu korumak, verimli kullanmak, kuraklığa karşı hazırlıklı olmak ve taşkın risklerini azaltmak zorundayız. Taşkın denince özellikle Karadeniz Bölgesi'nde bu konudan canı çok yanmış bir ilden sesleniyoruz. Bu doğrultuda kalıcı çözümler ve politikalar geliştirmemiz gerekir. Kastamonu'da da bugüne kadar tam da bu anlayışta yatırımlar yaptık, yapmaya da devam edeceğiz inşallah. Son 24 yılda birçok tesis yapıldı. 149 tesis için bugünün rakamlarıyla yapılan yatırımın tutarı, yaklaşık 53 milyar lira. Bu yatırımların 3'te 1'inin son 5 yılda gerçekleştiğinin özellikle altını çizmek istiyorum."

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        'BARAJ İHALESİNİ YIL SONUNA KADAR YAPACAĞIZ'

        Kastamonu için önemli bir müjdeyi paylaşmak istediğini belirten Yumaklı şöyle konuştu:

        "Tam 29 milyar liraya mal olacak olan, hem enerji üretimi hem de taşkın riskini bertaraf etmiş olacak Andıraz Barajı için inşallah ihaleyi bu yıl sonuna kadar yapmış olacağız. Bunlar vatandaşlarımızın günlük hayatına dokunan işler. Birinde taşkın riskini azaltıyoruz, diğerinde çiftçimizin üretim imkanlarını geliştiriyoruz. Bir başka projede şehrimizin içme suyu için, geleceği için daha doğrusu yatırımlar yapıyoruz. DSİ'nin tüm bu yatırımları yaparken ihtiyacı olan birimler de oluyor. Dolayısıyla Zonguldak, Bartın ve Karabük illerine Kastamonu'yla birlikte hizmet verecek olan sondaj şubesini de bölge müdürlüğümüz bünyesinde kurmuş olduk. Bu merkezden inşallah; Kastamonu, Zonguldak, Karabük ve Bartın için projeler planlayacağız, su kaynaklarımızı yöneteceğiz, taşkın riskinin gerçekleşmemesi için alınacak önlemler ve yatırımlar yine buradan planlanacak ve gerçekleştirilecek. Tarımsal üretimle ilgili en iyisini, en güzelini ve sulama projeleriyle beraber en katma değerlisini gerçekleştirmek üzere de hizmet vermiş olacak. Cumhuriyet tarihinin en büyük su ve sulama yatırımlarını son 25 yılda bu konuya verdiği önemle gerçekleştiren Sayın Cumhurbaşkanımıza canı gönülden şükranlarımı arz ederek ve çalışan, takip eden ve bu yatırımların gerçekleşmesi için gecesini gündüzüne katan DSİ başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan bütün arkadaşlarıma da yine canı gönülden teşekkür ederek bu yatırım hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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