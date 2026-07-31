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        Bozkurt'ta 43 ünite kan bağışı toplandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 09:20 Güncelleme:
        Bozkurt'ta 43 ünite kan bağışı toplandı


        KASTAMONUAA- Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 43 ünite kan bağışı topladı.

        Türk Kızılay Bozkurt Şubesince, Bozkurt Meydanı’nda kurulan stantta gönüllülerin kan bağışları kabul edildi.

        Bozkurt Kaymakamı İsmail Koçdoğan da standı ziyaret ederek, Kızılay personeli ile sohbet etti.

        Kızılay Bozkurt Şube Başkanı Erol Nugay, kan bağışında bulunan vatandaşlara teşekkür etti.

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