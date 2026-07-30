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        Şehit Ayhan Çayır Tosya'da kabri başında anıldı

        Şehit Jandarma Er Ayhan Çayır, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kabri başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 16:30 Güncelleme:
        Şehit Ayhan Çayır Tosya'da kabri başında anıldı

        Şehit Jandarma Er Ayhan Çayır, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kabri başında anıldı.

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde 1992 yılında şehit olan Jandarma Er Ayhan Çayır için ilçeye bağlı Keçeli köyü mezarlığında bulunan kabri başında anma programı düzenlendi.

        Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

        Anma programına, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Tosya Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, Tosya Belediye Başkan Vekili Burak Kürşad Ulukanlı, Tosya İlçe Emniyet Müdürü Mutlu Cenkış, Tosya İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Oğuzhan Dişçeken, Milliyetçi Hareket Partisi Tosya İlçe Başkanı Suat Bazlamaçcı, Kastamonu İl Genel Meclis Üyesi Şenol Kabaoğlu, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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