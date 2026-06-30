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        "Dünyanın en uzun boylu kadını" Horma Kanyonu'nu gezdi

        "Dünyanın un uzun boylu kadını" ünvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Rumeysa Gelgi, Horma Kanyonu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 11:26 Güncelleme:
        "Dünyanın en uzun boylu kadını" Horma Kanyonu'nu gezdi

        "Dünyanın un uzun boylu kadını" ünvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Rumeysa Gelgi, Horma Kanyonu'nu ziyaret etti.

        Pınarbaşı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Pınarbaşı ilçesinde bulunan Horma Kanyonu'na ailesiyle gelen Gelgi, Belediye Başkanı Serkan Arı ile sohbet etti.

        Gelgi, daha sonra tekerlekli sandalye ile Horma Kanyonu'nun bazı bölümlerini gezdi.

        Arı, Pınarbaşı ilçesinin Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından biri haline geldiğini belirtti.

        Gelgi'yi Pınarbaşı'nda ağırlamaktan mutluluk duyduklarını vurgulayan Arı, "Bir ucundan diğer ucuna 3 kilometrelik ahşap platformla geçilen Horma Kanyonu, bölgenin en önemli turizm noktalarından biri. Dünyanın en uzun boylu kadını Gelgi'yi ağırlamaktan mutluluk duyduk. Kendisi Horma Kanyonu'na hayran oldu. Tüm halkımızı bölgemizin güzelliklerini görmeye davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Bölgenin her geçen gün ziyaretçi sayısının arttığına işaret eden Arı, "Dünyanın en derin ikinci kanyonu' olarak gösterilen Valla Kanyonu, doğal akvaryumu anımsatan Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi ile dünyanın en büyük dördüncü mağarası olarak gösterilen Ilgarini Mağarası'nın bulunduğu Pınarbaşı, yapılan yatırımlarla ziyaretçi sayısını artırmaya devam ediyor. İlçemize gelen konuklarımıza bölgemizi tanıtmaya devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

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