Ilgaz Dağı kar yağışıyla beyaza büründü
Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası Ilgaz Dağı beyaza büründü.
Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası Ilgaz Dağı beyaza büründü.
Kent genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle yüksek rakımlı bölgeler mevsimin ilk karıyla buluştu.
Kar yağışı, Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı Milli Parkı çevresinde yoğunlaştı.
Kara yolu güzergahının yüksek rakımda kalan noktaları ile ormanlar beyaz örtüyle kaplandı.
Vatandaşlar, mevsimin ilk karını cep telefonlarıyla görüntüledi.
Doğada oluşan manzaralar dron kamerasına yansıdı.
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