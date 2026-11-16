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        Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı ulusal jeopark ilan edildi

        Kastamonu'nun 11 ilçesini kapsayan Güney Karadeniz Jeoparkı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından "Ulusal Jeopark" ilan edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 15:37 Güncelleme:
        Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı ulusal jeopark ilan edildi

        Kastamonu'nun 11 ilçesini kapsayan Güney Karadeniz Jeoparkı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından "Ulusal Jeopark" ilan edildi.

        Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansından (KUZKA) yapılan açıklamaya göre, Kastamonu Valiliği himayesinde yürütülen ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansının (KUZKA) 2019 yılından bu yana çalışmalarında aktif rol üstlendiği jeopark, bu statüyle Türkiye'nin dördüncü ulusal jeoparkı oldu.

        Yaklaşık 4 bin 400 kilometrekarelik alanı kapsayan jeopark, jeolojik oluşumları, kanyonları, mağaraları, denizel ekosistemleri ve kültürel mirasıyla dikkati çekiyor.

        Abana, Ağlı, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Doğanyurt, İnebolu, Küre, Pınarbaşı ve Şenpazar ilçelerini içine alan jeopark, Tetis Denizi'nin kalıntılarından Karadeniz'in bugünkü oluşumuna uzanan jeolojik geçmişiyle önemli doğal miras alanları arasında yer alıyor.

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        Ulusal jeopark statüsüne uygunluk, UNESCO Türkiye Milli Komisyonuna sunulan başvuru dosyası ve saha incelemeleriyle değerlendirildi. Ekim 2025'te sunulan başvurunun kabul edilmesinin ardından 25-28 Ağustos 2026'da UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Jeolojik Miras ve Jeopark İzleme Heyeti bölgede incelemelerde bulundu.

        Jeoparkın kuruluş süreci, Kastamonu'nun UNESCO programları açısından potansiyelinin değerlendirildiği 2019 yılındaki çalışmalarla başladı. Kastamonu İl Genel Meclisinin aldığı kararla 6 Eylül 2021'de jeoparkın resmi kuruluşu tamamlandı.

        KUZKA, jeolojik mirasın korunması, alan yönetimi, eğitim, jeoturizm ve yerel kalkınma alanlarında yürüttüğü çalışmalarla sürece katkı sundu. Ajans ayrıca jeoparkın tanıtım ve kurumsal altyapısının geliştirilmesi amacıyla harita, broşür ve eğitim materyalleri hazırladı, gezici müze ve ziyaretçi merkezi çalışmalarını destekledi.

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        Ulusal Jeopark statüsüyle Kastamonu'nun jeolojik mirasının korunması, doğal ve kültürel değerlerinin tanıtılması ve doğa temelli turizm potansiyelinin geliştirilmesi hedefleniyor.

        Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı'nın sonraki hedefi ise UNESCO Küresel Jeoparklar Ağı'na dahil olmak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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