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        Kastamonu'da yağışlarla debisi artan Ilıca Şelalesi'nde güzel görüntüler oluştu

        Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Ilıca Şelalesi'nde su seviyesinin yükselmesiyle sonbahar renkleri arasında güzel görüntüler ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 14:25 Güncelleme:
        Kastamonu'da yağışlarla debisi artan Ilıca Şelalesi'nde güzel görüntüler oluştu

        Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Ilıca Şelalesi'nde su seviyesinin yükselmesiyle sonbahar renkleri arasında güzel görüntüler ortaya çıktı.

        Küre Dağları Milli Parkı sınırlarında Zarı Çayı'nın üzerinde yer alan Horma Kanyonu'nun çıkışında 10 metre yükseklikten dökülen şelalenin doğal havuzu ve çevresini saran ormanlar yağışlarla farklı güzelliklere büründü.

        Yılın her mevsimi yerli ve yabancı ziyaretçileri cezbeden kanyon ve şelale ile şelaleye adını veren Ilıca köyünün görüntüleri doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

        Bölgedeki manzaralar dronla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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