Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde erkek hayvanların üreme sağlığının değerlendirilmesi, sperm kalitesinin incelenmesi ve ineklerde kızgınlık muayenesine yönelik yeni hizmetler verilmeye başlandı.

Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi, hayvan sağlığı alanındaki hizmetlerine yenilerini ekledi. Hastanede Dölerme ve Suni Tohumlama alanında erkek hayvanların üreme sağlığının değerlendirilmesi, sperm kalitesinin incelenmesi ve ineklerde kızgınlık muayenesine yönelik muayene ve laboratuvar analizleri gerçekleştiriliyor. Hayvanların üreme sağlığının korunması, üreme performanslarının değerlendirilmesi ve ihtimal sorunların erken tespit edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda farklı muayene ve analiz yöntemlerinden yararlanılıyor.

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Erkek hayvanların üreme organları gözle ve elle muayene yöntemleriyle değerlendirilirken, gerekli görülen durumlarda ultrasonografi gibi görüntüleme yöntemleri de kullanılıyor. Sperm hücrelerinin hareket kabiliyeti, canlılık oranı, şekil ve yapı özellikleri ile akrozom ve hücre zarının bütünlüğü çeşitli testlerle inceleniyor.

Sperm kalitesinin belirlenmesinde kullanılan analizler sayesinde sperm hücrelerinin üreme açısından taşıdığı özellikler ayrıntılı olarak değerlendiriliyor. HOST (Hipoosmotik Şişme Testi) ile sperm hücrelerinin dış zarının sağlamlığı kontrol ediliyor.

Hastanede ayrıca ineklerde kızgınlık muayenesi yapılarak üreme dönemleri değerlendiriliyor. Gerçekleştirilen muayene ve laboratuvar analizleriyle hayvanların üreme sağlığının korunmasına ve ihtimal üreme sorunlarının erken dönemde tespit edilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.