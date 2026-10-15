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        Kastamonu Valiliği mantar zehirlenmeleri ve doğada kaybolma vakalarına karşı uyardı

        Kastamonu Valiliği, mantar zehirlenmeleri ve doğada kaybolmalarla ilgili uyarıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2026 - 06:01 Güncelleme:
        Kastamonu Valiliği mantar zehirlenmeleri ve doğada kaybolma vakalarına karşı uyardı

        Kastamonu Valiliği, mantar zehirlenmeleri ve doğada kaybolmalarla ilgili uyarıda bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamada, sonbahar aylarında doğada mantar çeşitliliğinin artması ve ormanlık alanlara girişlerin çoğalmasının zehirlenme ve kaybolma vakalarını artırdığı belirtildi.

        Türü bilinmeyen mantarların toplanmaması ve tüketilmemesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Mantar toplamaya tek başına çıkılmamalı ve bilinmeyen ormanlara gidilmemeli. Vatandaşlarımız gittiği yerleri yakınlarıyla paylaşmalı. Cep telefonlarının şarjlarının dolu olmasına ve yabani hayvanlara dikkat edilmeli. Ormanda havanın daha erken kararacağı unutulmamalı ve erken çıkılmalı. Olası kaybolma durumunda 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilerek bildirilen son konum terk edilmemeli. Mantar yedikten sonra karın ağrısı, ishal, baş dönmesi, uyku hali, bulantı gibi belirtiler hissedildiğinde en yakın sağlık merkezine başvurulmalı."

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