Kastamonu'da düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı

Kastamonu'da düzenlenen operasyonda suç teşkil eden görüntüleri satın alan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uygulamalar üzerinden suç teşkil eden görüntüleri satın alanlara yönelik il merkezi ile Taşköprü, Hanönü ve Araç ilçelerinde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aramalarda 6 cep telefonu, 6 SIM kart, 5 hard disk ve 2 flash bellek olmak üzere dijital materyallere el konuldu.

Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü.