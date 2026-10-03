Kastamonu'da düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı
Kastamonu'da düzenlenen operasyonda suç teşkil eden görüntüleri satın alan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu'da düzenlenen operasyonda suç teşkil eden görüntüleri satın alan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uygulamalar üzerinden suç teşkil eden görüntüleri satın alanlara yönelik il merkezi ile Taşköprü, Hanönü ve Araç ilçelerinde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Aramalarda 6 cep telefonu, 6 SIM kart, 5 hard disk ve 2 flash bellek olmak üzere dijital materyallere el konuldu.
Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.