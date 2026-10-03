Kastamonu'da otobüsün çarptığı yaya öldü
Kastamonu'da otobüsün çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Giriş: 03.10.2026 - 14:31 Güncelleme:
Kastamonu'da otobüsün çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
O.K'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Gökırmak Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Şeref Günaçık'a (32) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Günaçık, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Taşköprü Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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